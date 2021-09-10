6 أقنعة للوجه يمكن تحضيرها بالمنزل للحفاظ على صحة البشرة وعلاج البقع

كتبت إيناس البنا

تحتاج البشرة من وقت لآخر إلى بعض المكونات الطبيعية والبعد عن مستحضرات التجميل والكريمات التى تحتوى على المواد الكيميائية، حيث يمكن باستخدام بعض المكونات الطبيعية الموجود فى المنزل مثل الأعشاب والخضروات والفواكه والتوابل والحبوب منحك نتائج مذهلة ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" إليك بعض أقنعة الوجه المختبرة لبشرة صحية..

الصبار

لا أحد يستطيع تحدى الفوائد الهائلة للصبار، فهو يساعد فى علاج حروق الشمس ويرطب البشرة، وله خصائص مضادة للالتهابات، ولعمل القناع انزعى الصبار ثم ضيفى الليمون والعسل لعمل عجينة، ضعيه على وجهك واتركيه يرتاح لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء.

خشب الصندل

له خصائص استثنائية تفيد الجلد، حيث يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومطهرة تستحق بسببها مكانًا فى روتين العناية ببشرتك، لصنع القناع خذ مسحوق خشب الصندل وأضف بعض اللبن الرائب إليه لعمل معجون، يعمل على ترطيب البشرة ويساعد فى علاج حب الشباب.

البابايا

للبابايا العديد من الخصائص المفيدة للبشرة، فهى ليست فاكهة لذيذة فحسب، بل تحتوى البابايا أيضًا على العديد من الخصائص المفيدة للبشرة، مثل تقليل الالتهاب، وبالتالى تساعد فى السيطرة على حب الشباب.

ويُعتقد أيضًا أنها مفيدة فى تقليل التجاعيد، وبالتالى تساعد فى مقاومة شيخوخة الجلد، لصنع القناع خذ البابايا الناضجة، وقومى بهرسها وضيفى إليها القليل من اللبن الرائب وملعقة من العسل وبضع قطرات من الليمون، اصنعى عجينة ودلكيها برفق على بشرتك، ثم اتركى الخليط لمدة 5-10 دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد.

قناع القهوة للوجه

بشرتك تحب القهوة بقدر ما تحبيها، فيمكن للكافيين الموجود فى القهوة أن يخفف التصبغ على بشرتك، إلى جانب البقع الداكنة والندوب واسمرار البشرة، ويعمل القوام الخشن لمسحوق القهوة كمقشر لإزالة الخلايا الميتة على الطبقات السطحية من الجلد، لكن إذا وجدت القهوة بمفردها قاسية جدًا على بشرتك ضيفى بعض العسل لترطيب إضافى.

البطاطس للبقع الداكنة

تعمل البطاطس كأفضل علاج طبيعى لإزالة البقع الداكنة من البشرة الحساسة، فهى تتمتع بخصائص ممتازة لتفتيح البشرة والتى يمكن أن تقلل من ظهور البقع والعيوب، ويعمل إنزيم الكاتيكولاز ، وهو إنزيم موجود فى البطاطس، كمبيض طبيعى لإزالة البقع التى تسببها أضرار أشعة الشمس والشيخوخة وعوامل أخرى.

قناع الوجه بفيتامين هـ

إذا كنت تبحثين عن علاج موضعى للتخلص من البقع المستعصية، فحاولى استخدام زيت فيتامين هـ، يمكن لفيتامين هـ تفتيح البقع الداكنة والندوب على الجلد، جنبًا إلى جنب مع تجديد الخلايا، يمكنك إضافة هذا الزيت إلى أقنعة الوجه أو تخفيفه بزيت مثل الجوجوبا واستخدامه على البقع الداكنة لإزالتها.