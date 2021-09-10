10 نصائح للمرأة الحامل لتفادى الإصابة بفيروس كورونا فى الموجة الرابعة

ندى سليم

فترة الحمل تعد من أصعب المراحل التى تمر على الأمهات، فالمخاطر الصحية والمضاعفات قد تحدث خلال شهور الحمل دون سابق إنذار، ومع ظهور متغيرات جديدة ناشئة عن فيروس كورونا، بات الأمر أكثر صعوبة فى ظل استمرار هذه الجائحة، التى تتجددها موجاتها منذ عامين وحتى الوقت الراهن.

ونرصد خلال هذا التقرير أبرز النصائح التى لابد لكل أم تنتظر مولودها مراعاتها للحماية من عدوى فيروس كورونا، نقلا عن خبراء تابعين لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي CDC.

فيما يلي أبرز الإرشادات لتجنب الإصابة بالفيروس خلال فترة الحمل:

1. التأكد من غسل اليدين لمدة 20 ثانية باستمرار وتجنب ملامسة الأنف.

2.تجنب التواجد بالأماكن المزدحمة ومراعاة إرشادات التباعد الاجتماعي.

3.الإكثار من تناول الماء والسوائل الخالية من الكافيين بمقدار لايقل عن 8 أكواب يوميًا.

4.الالتزام بارتداء الكمامات واستبدالها كل فترة حتى تمنع انتقال العدوى

5.احرصى على تنظيف وتطهير هاتفك المحمول الذى يحمل عدد مأهول من الميكروبات المسببة للعدوى.

6.الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي الذى تزيد من قوة مناعتك خلال الحمل

7.احصلى على اللقاحات الموصى بها أثناء الحمل، والتى يمكن أن تساعدك في حمايتك وحماية طفلك، مثل لقاح الانفلونزا .

8.تواصلى مع طبيبك إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن حملك، أو إذا ظهرت أعراض تدل على الإصابة بالفيروس.

9.ضرورة الحصول على تطعيمات كورونا الموصى بها للحوامل، حتى تحميكى من الإصابة بالعدوى.

10.تجنبى تناول الأطعمة الجاهزة من الخارج واستبدليها بالأطعمة المصنوعة داخل منزلك، خوفا من انتقال العدوى.