اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وفاة رئيس البرتغالي الأسبق جورجي سامبايو وإعلان الحداد الوطني

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:55 م
وفاة رئيس البرتغالي الأسبق جورجي سامبايو وإعلان الحداد الوطني رئيس البرتغالي الأسبق جورجي سامبايو
أ ش أ

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توفي الرئيس البرتغالي الأسبق، جورجي سامبايو، عن عمر يناهز (81 عامًا)، بعد معاناة من تدهور في صحته لعدة سنوات، حيث تم نقله إلى المستشفى منذ أسبوعين.
 
وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا - خلال بيان تليفزيوني نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة: "سامبايو أعد نفسه ليكون مقاتلاً، وكانت شعارات نضاله الحرية والمساواة، وكان مثل الإعصار في السيتينيات عندما كان محاميًا شابًا وقف في وجه دكتاتورية البرتغال آنذاك".
 
وأعلن رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، الحداد الوطني لوفاة سامبايو لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس العلم البرتغالي المرفرف فوق المباني العامة إلى النصف بدءًا، من غد السبت، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة خلال وقت لاحق. 
 
وأشاد كوستا بالرئيس الأسبق الراحل باعتباره سياسيًا بارعًا دافع عن الديمقراطية، قائلاً : "ننحني أمام ذكرى رجل ناضل باستمرار للحرية ومن أجل الديمقراطية والذي أضفت استقامته الخلقية مكانة للحياة السياسية لبلادنا".
 
ويعد سامبايو - الذي تولى حكم البلاد لفترتين رئاسيتين - أكثر الشخصيات السياسية البارزة لجيله، حيث تقلد العديد من المناصب السياسية على مدار تاريخه المهني، قبل أن يصبح رئيسًا للبلاد.

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