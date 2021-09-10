وزير الدفاع البريطانى: مستعدين لشن ضربات "الدرونز" فى أفغانستان فى هذه الحالة

كتبت: نهال أبو السعود

صرح وزير الدفاع البريطاني إن المملكة المتحدة قد تكون مستعدة لشن ضربات بطائرات درونز فى أفغانستان إذا فشلت طالبان في منع انتشار الإرهاب الدولي في البلاد.

وبحسب صحيفة الجارديان، سئل وزير الدفاع البريطاني عما إذا كان مستعدًا للنظر في شن ضربات باستخدام الدرونز في أفغانستان، قال بين والاس: "سأفعل كل ما علي فعله لحماية أرواح المواطنين ومصالحنا وحلفائنا، عندما نطلب القيام بذلك، وفي أي مكان قد يكون. "

ازداد الحديث عن استخدام الطائرات الدرونز ضد الإرهاب في أفغانستان بعد الانسحاب الفوضوي الشهر الماضي ، والذي ترك مئات الغربيين وآلاف الأفغان الآخرين الذين عملوا مع الغرب عالقين في البلاد.

استؤنفت الجسور الجوية الطارئة أخيرًا يوم الخميس ، وكان 13 بريطانيًا من بين حوالي 150 اجنبي تم إجلاؤهم إلى الدوحة ، في أول رحلة إجلاء منذ مغادرة الولايات المتحدة مطار كابول الشهر الماضي وتسليمها إلى طالبان.

في الشهر الماضي، شنت الولايات المتحدة غارة بطائرة درون على ما قالت إنه هدف إرهابي في كابول. لكن البنتاجون يحقق الآن في ما حدث بعد تقارير من العاصمة الأفغانية عن مقتل عائلة مكونة من 10 أفراد ، بينهم سبعة أطفال ، في خطأ مأساوي.

خفف والاس من تعليقاته حول أفغانستان بقوله إنه لا يعتقد أن هناك تهديدًا إرهابيًا دوليًا "قصير المدى" يمكن أن ينبثق من البلاد ، حيث كان مقر القاعدة في الفترة التي سبقت هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية ، على الرغم من الهجمات التي نفذتها داعش.