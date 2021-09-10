كتب أحمد علوى

يستضيف أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي صباح اليوم الجمعة مع العاملين في وزارة الخارجية فعالية لتكريم أرواح من لقوا مصرعهم في هجمات الحادي عشر من شهر سبتمبر الإرهابية في عام 2001.