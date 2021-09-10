يستضيف أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي صباح اليوم الجمعة مع العاملين في وزارة الخارجية فعالية لتكريم أرواح من لقوا مصرعهم في هجمات الحادي عشر من شهر سبتمبر الإرهابية في عام 2001.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الفعالية ستبدأ في التاسعة من صباح الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة بمقر الوزارة بالعاصمة الأمريكية واشنطن وستقوم السفيرة بوني جينكينز وكيلة الوزارة لشئون الحد من التسلح والأمن الدولي بإلقاء كلمة افتتاحية خلال الفعالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة