وزارة البيئة: السواحل المصرية الشمالية آمنة من هجوم أسماك القرش.. صور

كتبت أسماء نصار

قررت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تشكيل لجنة عاجلة من خبراء المحميات والحياة البحرية والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة، للوقوف على حقيقة مزاعم تعرض أحد العاملين المنوط بهم مراقبة الشواطىء بإحدى قرى الساحل الشمالى بالبحر المتوسط، لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة عمله فى مسح الشاطىء بصفة دورية يوميا، لمعرفة أماكن الصخور وتوجيه المصطافين لأماكن أخرى للسباحة، وتقوم الوزارة بمتابعة الموقف أولا بأول.



وأضافت فؤاد أن اللجنة المشكلة أكدت أن المعلومات المؤكدة حول الحادث، تفيد بعدم تعرض الغواص لهجمة سمكة قرش، كما قام الأطباء المكلفين بعلاج المصاب بفحص الإصابة، وأفادوا أنها ناتجة عن جرح قطعى بآله حادة وليس بسبب كائن بحرى، كما قام خبراء وزارة البيئة بالانتهاء من أعمال فحص الجرح والتى انتهت إلى عدم تطابق شكل الإصابة قطعيا مع ما هو ثابت وموثق عالميا لطبيعة الإصابات التى تنتج عن هجوم أسماك القرش على البشر، مؤكدين أن الإصابة نتجت عن جسم معدنى حاد، وهو ما تطلب اتخاذ ما يلزم من جهات الاختصاص لاستبيان حقيقة الحادث والأسباب الفعلية التى أدت إلى حدوثه.



و تؤكد وزارة البيئة على ضرورة توخى الحذر فى نشر الشائعات التى تثير البلبة والرأى العام.



و اشارت وزيرة البيئة الى استمرار أعمال المسح و الرصد للمياه بالبحر المتوسط لطمأنة المواطنين وللحفاظ على سلامتهم وحمايتهم ، كما تقوم الوزارة بمتابعة المستجدات أول بأول لتوضيح الحقيقة كاملة.



وتود وزارة البيئة أن تطمئن الموطنين بان الساحل المصرى المطل على البحر المتوسط آمن ولم يسبق ان تم رصد وقوع حوادث هجوم لاسماك القرش على البشر بنطاقه.



و تهيب وزارة البيئة بالمواطنين بالالتزام بالسلوكيات البيئية وعدم القيام باى انشطة تضر بمواردنا الطبيعية وذلك لضمان استدامتها.



وكان قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغ من مكتب البيئة بمرسى مطروح يفيد بدخول مواطن مستشفى العلمـــــين الساعة 11:30 ص اثر ادعاء هجوم سمكه قرش اثناء السباحه في احد قرى الساحل الشمالى علي بعد حوالي 3 ك في المياه ، و تم اتخاذ الاجراءات المطلوبة.























