هل متغير "MU" أكثر قوة وخطورة من متغيرات كورونا الآخرى؟

كتبت هند عادل

مع استمرار انتشار متغير فيروس كورونا المسمى " دلتا" على نطاق واسع والسيطرة على جميع أنحاء العالم ، ظهرت مخاوف جديدة مع ظهور متغير أصبح يُعرف باسم متغير " Mu " ، والذي وفقًا لبعض الأطباء، مقلقة للغاية ومخيفة في حين تم تصنيفها على أنها متغير مثير للاهتمام من قبل منظمة الصحة العالمية ، فقد ذكرت أحدث التقارير أن المتغير يجعل وجوده محسوسًا دوليًا ، وانتشر إلى أكثر من 49 ولاية أمريكية و 40 دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا فأنه على الرغم من أننا لم نعرف بعد إلى أي مدى يمكن أن يكون متغير مو لفيروس كورونا خطيرا على العالم، كان هناك عدد من متغيرات كورونا التي كانت ولا تزال في أجزاء كثيرة تعتبر مثيرة للقلق.

ما سبب القلق الشديد من متغير "Mu"؟



ينتشر متغير Mu في 40 دولة على مستوى العالم وقد تم اعتباره أحد أشكال الاهتمام في الوقت الحالي في حين أن المتغير لم يتم تحديده بعد باعتباره تهديدًا فوريًا ، فإن حالات التفشي المحتملة التي تم تسلسلها جينومياً لتكون مو أثبتت أن المتغير (B.1.621 و B.1.621.1) ، يشبه إلى حد كبير متغير دلتا قادر على تقديم الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح غير فعالة، أظهرت الأبحاث الأولية أيضًا أن متغير Mu يحتوي على طفرات محددة فيه والتي يمكن أن تسمح له بتجاوز الدفاع المناعي والتسبب في العدوى ، وقد لا تعمل اللقاحات الحالية بشكل جيد كما تفعل ضد المتغيرات الأخرى.

متغير الفا



البديل Alpha (B.1.1.7) هو أول متغير تم تحديده لـفيروس كورونا ، تم تتبعه في المملكة المتحدة وأصبح فيما بعد تهديدًا مهيمنًا في الولايات المتحدة ، حتى مارس 2021، قيل أن البديل يمثل تهديدًا كما كان سريريًا وجد أنه معدي بنسبة تزيد عن 50 ٪ من البديل الأصلي الذي تم تحديده في ووهان. تشير الدلائل أيضًا إلى أن المتغير تسبب في دخول المستشفى والوفيات أكثر من ذي قبل، وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء تسريع لقاحات التحصين الشامل ومع ذلك ، فقد كانت اللقاحات بمثابة نعمة إنقاذ ، وقد ثبت أن كل من اللقاحات والأجسام المضادة وحيدة النسيلة الخاصة يمكن أن تحيد وتحمي بشكل فعال من هذا النوع المثير للقلق.

متغير بيتا



تم تتبع البديل بيتا لـكورونا (مع الطفرات B.1.351 ، B.1.351.2 ، B.1.351.3) لأول مرة في نهاية عام 2020 في جنوب إفريقيا ، ومن هناك استمر في الانتشار في أجزاء من أوروبا وأمريكا في حين أن الانتشار السريع والعدوى الشديدة للمتغير جعل مصطلح منظمة الصحة العالمية هو VoC ، فقد وجد أنه يسبب نسبة منخفضة من العدوى ، مقارنة بالمتغيرات الأخرى ومع ذلك ، مع خطر العدوى ، شكل متغير بيتا أيضًا تهديدًا لفعالية اللقاح وحماية المناعة، لم يقتصر الأمر على أنه يتفوق على الأجسام المضادة الطبيعية (المكتسبة بعد الإصابة) ، بل وجد أيضًا أن الأجسام المضادة للقاح والدفاع المناعي أقل فعالية في تحييد الطفرات وقد ارتبط أيضًا بالتسبب في المزيد من حالات العدوى وحالات الاختراق أكثر من السلالة الأصلية.

متغير جاما



يُقال إن متغير جاما ، الذي تم تحديده لأول مرة في اليابان ، هو النوع الأكثر انتشارًا في البرازيل ، والذي أصبح بؤرة رئيسية لفيروس كورونا، تم العثور على طفرات تحمل P.1 ، P.1.1 ، P.1.2 ، هذا المتغير، أيضًا لديه طفرات صعبة في بروتين سبايك، والذي يمكن أن يفلت من الأجسام المضادة المعادلة.

متغير دلتا



متغير دلتا (B.1.617.2 ، AY.1 ، AY.2 ، AY.3) ، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند ليس مسؤولاً فقط عن إحداث الفوضى والتسبب في حجم كبير للغاية من الحالات خلال الموجة الثانية في الهند ، ولكنه أيضًا دومي

متغير دلتا (B.1.617.2 ، AY.1 ، AY.2 ، AY.3) ، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند ليس مسؤولاً فقط عن إحداث الفوضى والتسبب في حجم كبير للغاية من الحالات خلال الموجة الثانية في الهند ، ولكنه أيضًا تهديد مهيمن في العديد من البلدان الآن يعتبر المتغير أيضًا شديد العدوى ، ويقال إنه معدي بنسبة 60 ٪ على الأقل من السلالة الأصلية والمتغيرات السابقة ذات الصلة أيضًا، لأنه أكثر كفاءة في الالتصاق بخلايا مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، أثبتت الدراسات الحديثة أيضًا أن متغير دلتا يمكن أن يتسبب في التهابات ما قبل الأعراض، ويؤدي إلى تورط شديد في الأعضاء الحيوية ، ويسبب أعراضًا مختلفة بشكل غامض، ويؤدي بالطبع إلى المزيد من حالات الاستشفاء والوفيات.

في الواقع ، تحور متغير دلتا بشكل أكبر لإحداث المزيد من المتغيرات الفرعية ، مثل متغير Delta Plus (الذي يحمل طفرات من متغيرات Beta و Gamma)، ما يستمر أيضًا في جعل متغير دلتا أكثر قسوة وخوفًا هو قدرته على جعل اللقاحات أقل فعالية وتقليل فعاليتها إلى حد كبير، مع كل اللقاحات تقريبًا، من المعروف أن متغير دلتا يسبب انخفاضًا بنسبة 20-30 ٪ في الفعالية، كان هناك أيضًا المزيد من التقارير عن حالات إعادة العدوى والاختراقات مع هذا لذلك ، لا يزال التعامل مع متغير دلتا يمثل نقطة تركيز قصوى في الوقت الحالي ، حيث يمكن أن يتسبب في أضرار عالية المستوى.