نقيب التمريض تطالب بأقصى عقوبة ضد الطبيب صاحب فيديو إهانة ممرض

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة محمود كوثر، نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، إنها تواصلت مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، رسميا بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، لأحد الأطباء وهو يعذب ممرض يعمل معه بسبب سخريته من "كلبه"، للتأكد من صحة الواقعة وكافة التفاصيل الخاصة بها، للتأكد من كون المُعتدى عليه ممرض أم مساعد أم عامل.

وأضافت كوثر، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": أيا كانت صفة المُعتدى عليه فهو أمر غير مقبول، وأطالب باتخاذ أقصى الإجراءات العقوبية ضد الطبيب، لأن الواقعة حتى وإن كانت في إطار "السخرية والهزار" فأنها غير مقبول أيضا، وتعكس أن الطبيب شخص غير مسؤول، وتثير الشكوك حول سلامة قواه العقلية، وكونه إنسان مُتزن، لافته إلى ضرورة توقيع الكشف الطبي العقلى للتأكد من إتزانه.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن النقابة في انتظار انتهاء تحقيقات وزارة التعليم العالى، للوقف على نتائجها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض ، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بأحد المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.