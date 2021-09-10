وصرح مولر - وفقا لـ (راديو بولندا) اليوم الجمعة - أن "أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي" سيكون واحدا من بين عدة قضايا، سيجري مناقشتها خلال اجتماعهما المرتقب وسط "أزمة خطيرة" على الحدود الشرقية لبولندا مع بيلاروسيا.



وأكد أن بولندا تتمتع بدعم كل من المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل زيادة المهاجرين، وأن موراوسكي سيطلع ميركل على وضع الحدود مع بيلاروسيا.



تجدر الإشارة إلى أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا، الدول الثلاثة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي لديها حدود مشتركة مع بيلاروسيا، اتهمت الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بدفع مهاجرين إلى حدود بلدانهم بشكل غير قانوني، زاعمين بأن ذلك نوع من الانتقام ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مينسك.