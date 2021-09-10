اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: "طالبان" ليست حكومة أفغانية شرعية حسب المعايير الدولية

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 02:19 ص
موسكو: "طالبان" ليست حكومة أفغانية شرعية حسب المعايير الدولية عناصر مسلحة من طالبان - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، أن حركة "طالبان" فى أفغانستان لا تمثل حكومة شرعية وفق المعايير الدولية.

وقال نيبينزيا للصحفيين ردا على سؤال حول ضرورة أن يكون للحركة تمثيل في الأمم المتحدة، إنه "لم يعترف بها أحد حتى الآن. وحسب المعايير الدولية لا تعتبر "طالبان" حكومة أفغانية شرعية بعد".

وأكد أن روسيا والمجتمع الدولي سيتابعان كيف ستحكم "طالبان" أفغانستان، وما إذا ستلتزم بوعودها، وخاصة مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وقال إنه من السابق لأوانه الحكم على ذلك حتى الآن.

 

 

 


طالبان

افغانستان

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة