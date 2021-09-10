موسكو: تشكيل الحكومة فى لبنان خطوة مهمة فى سبيل إخراجه من أزمته

كتب وكالات

رحبت روسيا بتشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان مشددة على أهمية هذه الخطوة لتجاوز المشاكل التى يواجهها لبنان، بحسب "روسيا اليوم" .

وذكرت الخارجية الروسية فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن موسكو "ترحب بهذه الخطوة المهمة فى سبيل استقرار الوضع السياسى داخل لبنان وتهيئة الظروف اللازمة لإخراج هذا البلد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية الطويلة"، مشيرة إلى أن استئناف مؤسسات السلطة التنفيذية عملها بشكل فعال يعد من أهم العوامل المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.

وتابعت: "نؤكد موقف روسيا الثابت والمبدئى الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وضرورة حل كافة المسائل المطروحة على الأجندة الوطنية فى هذا البلد الصديق لروسيا من قبل اللبنانيين أنفسهم دون أى تدخل خارجي".

ويأتى ذلك على خلفية توقيع الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتى اليوم مرسوم تشكيل الحكومة.