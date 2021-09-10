مكملات غذائية تساعد في تقليل ضباب الدماغ.. منها فيتامين (د) وأوميجا 3

كتبت مروة هريدى

ضباب الدماغ هو مصطلح لتعريف مجموعة من الأعراض مثل تلاشي الذاكرة وعدم القدرة على التركيز وصعوبة معالجة المعلومات والتعب والأفكار المتناثرة وغيرها، وضباب الدماغ الذي يحدث بسبب التوتر أو القلق يختفى من تلقاء نفسه بعد فترة، ولكن الحالات التي تحدث بسبب الظروف الصحية الأساسية مثل التهاب الغدة الدرقية ومتلازمة التعب المزمن والاكتئاب واضطراب طيف التوحد والداء البطني والاضطرابات العصبية والنفسية قد تتطلب رعاية طبية مناسبة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

يعد ضباب الدماغ أيضًا أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا، حيث تشير العديد من الأبحاث إلى أن المصابين بفيروس كورونا يعانون من ضباب الدماغ حتى بعد التعافي، ولعل إحدى طرق التغلب على مشكلة ضباب الدماغ هي تناول المكملات الغذائية.

فيما يلي.. 5 مكملات غذائية يمكن أن تساعدك في حل مشكلة ضباب الدماغ:

فيتامين د

يحتاج الجسم إلى فيتامين (د) المعروف باسم فيتامين أشعة الشمس لتقوية العظام والمناعة وتحسين صحة الدماغ، ويرتبط نقص هذا الفيتامين بالاكتئاب وتغيرات المزاج.

الحصول على كمية كافية من فيتامين د من أشعة الشمس يمكن أن يقلل من التهاب الدماغ ويزيد من كفاءته، حيث تشير الأبحاث إلى أن تناول مكملات فيتامين (د) عند المعاناة من أي حالة عقلية قد يساعد في تحسين أعراض الاكتئاب بما في ذلك ضباب الدماغ، كما يساعدك على التخلص من الأفكار السلبية وتقليل مخاطر القلق.

ولعل أفضل مصدر فيتامين (د) هو أشعة الشمس، حيث يمكن لقضاء 30 دقيقة في ضوء الشمس الحصول منها على الكمية اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين، كما يمكن الحصول عليه أيضًا من المنتجات الحيوانية ومنتجات الألبان وعيش الغراب والبامية.



فيتامين د

أحماض أوميجا 3 الدهنية

يمكن أن يدعم تناول الدهون الصحية مثل أحماض أوميجا 3 صحتك بعدة طرق، حيث يزيد التركيز ويحسن المزاج، ويعزز قوة الذاكرة ويساعد أيضًا فى إنقاص الوزن، كما أن هذا المكمل فعالًا أيضًا لمن يعانون من القلق والتوتر المزمن.

تعمل الدهون الصحية على تحسين صحة خلايا الدماغ مما يجعلك تفكر بشكل أفضل وتتخذ قرارات واعية، ويمكن الحصول أحماض أوميجا 3 من المكسرات والبذور والأسماك والسمن.



فيتامين سى

فيتامين سي

هو عنصر غذائي معروف بتعزيز المناعة وحماية الذاكرة من التلاشي مع تقدم العمر، وفقًا لإحدى الدراسات يمكن أن يساعد تناول فيتامين سى على تحسين التركيز وتقليل نوبات التقلبات المزاجيةن حيث يرتبط نقص هذ الفيتامين بالاكتئاب وضعف الإدراك.

يمكن أن تساعد إضافة البرتقال والطماطم إلى النظام الغذائي في الحصول على أكبر قدر ممكن من فيتامين سي أو الحصول عليه فى صورة مكملات.



المغنيسيوم

المغنيسيوم

تحتاج أجسامنا كميات قليلة من المغنيسيوم، ومع ذلك، فإن له عدة أدوار مهمة يلعبها في الحفاظ على صحتك الذهنية والبدنية، فهو مطلوب لتنشيط العديد من الإنزيمات المسئولة عن إنتاج الطاقة من الطعام الذي نتناوله، والحفاظ على أعصابنا وتنظيم مستوى ضغط الدم.

قد يسبب نقص هذا المعدن مشاكل مثل ضباب الدماغ وضعف مستويات التركيز، والمعاناة من القلق والتوتر المزمن، ويوجد المغنيسيوم بكثرة في المكسرات الخضراء والبذور والفاصوليا الجافة والحبوب الكاملة والقمح ونخالة الشوفان.



مصادر فيتامين هـ

فيتامين (هـ)

تشير الدراسات إلى أن تناول كمية كافية من فيتامين (هـ) يمكن أن يساعد في تحسين صحة الدماغ عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، حيث تعمل بعض الأنواع المحددة من فيتامين (هـ) كمضادات للأكسدة وتساعد على تقليل أضرار الجذور الحرة ومكافحة الالتهاب.

لقد ثبت في العديد من الدراسات أن الإجهاد التأكسدي قد يؤثر على صحة الدماغ على المدى القصير والطويل، وللحصول على كمية كافية من فيتامين (هـ)، يمكنك تناول المكسرات والبذور والزيوت النباتية، ويمكن أن تكون المكملات أيضًا خيارًا رائعًا.