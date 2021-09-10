مصر للطيران تنقل غدا السبت 11 ألف راكب على متن 84 رحلة لوجهات مختلفة

تسير مصرللطيران غداً السبت84 رحلة جوية بمعدل 63 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبولامستردام، فرانكفورت، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، بروكسل، كوبنهاجن، ميونيخ، عمَان، البحرين، لارناكا، بيروت، الشارقة، الكويت نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، جوهانسبرج.

وقالت مصادر بمصر للطيران أن جدول التشغيل يتضمن غدا السبت سفر 18 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 11 الف راكبا .

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.