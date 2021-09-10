اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مسئولة أممية: على العالم ابتكار "طريقة مؤقتة" لمساعدة الشعب الأفغانى

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 02:47 م
مسئولة أممية: على العالم ابتكار "طريقة مؤقتة" لمساعدة الشعب الأفغانى عناصر طالبان ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت رئيسة بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة فى أفغانستان ديبورا ليونز، إن العالم سيحتاج إلى ابتكار "طريقة مؤقتة" للسماح بتدفق أموال المانحين المجمدة إلى الاقتصاد الأفغانى الهش، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقالت ليونز فى كلمة أمام مجلس الأمن إنه "ما زال بوسعنا صياغة هذا الواقع الجديد فى اتجاه أكثر إيجابية"، مؤكدة "التزام الأمم المتحدة بالبقاء وتقديم المساعدة والدعم لشعب أفغانستان".

وأوضحت أن "هذا يعني أنه يجب عليها التعامل مع طالبان، بما فى ذلك بشأن سبل السماح بتدفق الأموال إلى أفغانستان"، منوهة بأن "الأمم المتحدة ستحتاج أيضا إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع الأعضاء رفيعي المستوى في حكومة الأمر الواقع  بما في ذلك رئيس الوزراء المعين حديثا، ونائبا رئيس الوزراء ووزير الخارجية".

وأشارت إلى أنه في حين أن الخيارات المتاحة في أفغانستان "غير مريحة، فإن استمرار الانخراط الدولي والالتزام الثابت تجاه شعب الأفغاني يمكن أن يساعدا في إدارة دفة السفينة نحو أفضل نتيجة ممكنة، على حد تقديرها".

وبشأن اتصالاتها الأولى مع بعض قادة "طالبان"، قالت إنهم ذكروا بوضوح حاجتهم إلى المساعدة الدولية، الأمر الذي "يوفر للمجتمع الدولي نفوذا على أفعال طالبان".

 


الامم المتحده

افغانستان

الوضع فى افغانستان

اخبار افغانستان

مجلس الامن

طالبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا تحذر من احتمال تدفق غير منضبط للاجئين من أفغانستان

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 12:00 م

الأمم المتحدة: أفغانستان تتأرجح على شفا فقر شامل

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 09:35 ص

بوتين: نفاوض "طالبان" حول إجلاء مواطنى دول أخرى من أفغانستان

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 12:00 ص

وزير الدفاع الأمريكى: تنظيم القاعدة قد يعاود الظهور فى أفغانستان

الخميس، 09 سبتمبر 2021 11:50 ص

وزير الخارجية الأمريكى يدعو لتوحيد الجهود الدولية حيال أزمة أفغانستان

الخميس، 09 سبتمبر 2021 09:16 ص

اليابان وأمريكا وأوروبا يتفقون على التعاون بشأن الوضع فى أفغانستان

الخميس، 09 سبتمبر 2021 08:00 ص

بلينكن: أشرف غنى أبلغنى بأنه سيقاتل حتى الموت لكنه غادر أفغانستان خلال 24 ساعة

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 08:34 م

داعش وطالبان.. مواجهة محتملة فى أفغانستان.. إرهابيو البغدادى يسقطون فى قبضة الحركة.. "صن": التنظيم مشتبه فى تورطه بتفجير كابول.. وتقارير إعلامية تحذر من حرب دموية متوقعة.. والأمم المتحدة: هجمات الدواعش ترتفع

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة