اليوم السابع
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مايا مرسى تشيد بـ3 مسلسلات مصرية.. وتؤكد: يحملن رسالة صادقة للمجتمع

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:53 م
مايا مرسى تشيد بـ3 مسلسلات مصرية.. وتؤكد: يحملن رسالة صادقة للمجتمع الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ، تحية من لصناع الدراما، قائلة :"عندما تكون هناك رسالة صادقة للمجتمع سعيدة بجد باهتمام صناع الدراما المصرية فى الفترة الأخيرة بعرض قضايا المرأة فى أعمالهم الدرامية".
 
وتابعت مايا مرسى فى تدوينه لها على صفحتها ، قائلة :" وكمان  تخصيص مسلسلات كاملة  محورها الأساسى قضايا المرأة و لاكثر من موسم كمان وبتكلم اليوم على مسلسلات "زى القمر" و"الا انا " و"ورا كل باب" على CBC Egypt  cbc  و dmc TV والحياة".
 
وأضافت:  مسلسلات هادفة وصادقة وحقيقية بتعرض قضايا المرأة المصرية وواقعها اليومى بشكل احترافى متميز، وده شفته ولمسته فى الجزء الأول من كل مسلسل ومنتظرة اعرف نهاية أول حكاية من كل مسلسل بيعرض الآن، وكمان باقى الحلقات".
 
وقالت:"متأكدة أن الموسم الثاني من كل مسلسل هيحقق نجاح كبير مثل الموسم الأول عشان وراه إيمان حقيقى من صانعيه بالرسالة اللى بيقدموها والقضية.
 
واختتمت مرسى: أؤكد على دور الدراما المهم جداً فى التأثير على المجتمع وتغيير ثقافته ونظرته للمرأة وقضاياها، لأن الدراما لها سحر خاص وخطير فى نفس الوقت تدخل لكل أسرة مصرية فىى بيتها عشان كده لازم تكون دراما صادقة ومعبرة عن الواقع وتعالج السلبيات فى المجتمع بمسئولية".
 
واكدت :"الدراما مسؤولية والاعمال الفنية رسالة تحيه كبيره لصناع الدراما الهادفة وللقنوات اللى بتدعمهم وتشجعهم وتحية للفكرة وللكتابة والاخراج والتمثيل.
 
 
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القومى للمراه

مايا مرسى

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الدراما

المجلس القومى للمرأة

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