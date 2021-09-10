مايا مرسى تشيد بالدراما المقدمة عبر القنوات المصرية

كتب محمد تهامى زكى

وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، تحية لصناع الدراما فى مصر، واهتمامهم الفترة الأخيرة بعرض قضايا المرأة فى أعمالهم الدرامية، وأيضا تخصيص مسلسلات كاملة محورها الأساسى قضايا المرأة ولأكثر من موسم.

وقالت مايا، عبر حسابها على فيس بوك: "تحية من القلب لصناع الدراما، عندما تكون هناك رسالة صادقة للمجتمع، سعيدة بجد باهتمام صناع الدراما المصرية فى الفترة الأخيرة بعرض قضايا المرأة فى أعمالهم الدرامية، وتخصيص مسلسلات كاملة محورها الأساسى قضايا المرأة ولأكثر من موسم كمان".

وأضافت مايا: "وبتكلم اليوم على مسلسلات "زى القمر" و"إلا انا " و"ورا كل باب"علىCBC Egypt cbc و dmc TV والحياة، مسلسلات هادفة وصادقة وحقيقية بتعرض قضايا المرأة المصرية وواقعها اليومى بشكل احترافى متميز، وده شفته ولمسته فى الجزء الأول من كل مسلسل، ومنتظرة أعرف نهاية أول حكاية من كل مسلسل بيعرض الان وكمان باقى الحلقات، ومتأكدة أن الموسم الثانى من كل مسلسل هيحقق نجاح كبير مثل الموسم الأول، عشان وراه إيمان حقيقى من صانعيه بالرسالة اللى بيقدموها والقضية".

وتابعت مايا: "وبأكد على دور الدراما المهم جداً فى التأثير على المجتمع وتغيير ثقافته ونظرته للمرأة وقضاياها، لأن الدراما لها سحر خاص وخطير فى نفس الوقت، تدخل لكل أسرة مصرية فى بيتها، عشان كده لازم تكون دراما صادقة ومعبرة عن الواقع وتعالج السلبيات فى المجتمع بمسئولية ".

واختتمت مايا: "الدراما مسؤولية، الأعمال الفنية رسالة، تحية كبيرة لصناع الدراما الهادفة وللقنوات اللى بتدعمهم وتشجعهم، تحية للفكرة وللكتابة والإخراج والتمثيل".



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