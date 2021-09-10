كيف أصبح مركز التجارة العالمى بعد 20 عاما على هجمات سبتمبر؟.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

بعد عقدين من تدميره فى هجمات 11 سبتمبر، لا يزال العمل على إعادة بناء مجمع مركز التجارة العالمى غير مكتمل، ولم يتم الانتهاء من بناء ناطحتى سحاب ومركز للفنون المسرحية وكنيسة فى الموقع الذى يستضيف غدا السبت الحفل السنوى لتكريم ما يقرب من 3000 شخص قتلوا فى الهجمات.

وفقا لمجلة فوربس، افتتحت الساحة التذكارية مع بركتيها العاكسة المزدوجة فى عام 2011 وافتتح مركز التجارة العالمى - البرج المعروف أصلاً باسم برج الحرية - فى عام 2014 بالإضافة إلى النصب التذكارى والمتحف الوطنى فى 11 سبتمبر.

كما تم افتتاح مركز عبور تحت الأرض ومركز تسوق فى عام 2016 وفتحت ثلاثة أبراج زجاجية أخرى لتحل محل تلك التى فقدت فى الهجوم ومع ذلك، لا يزال من الممكن رؤية الرافعات وأسوار البناء حول الموقع.

تم التخطيط ليكون مركز التجارة العالمى ثانى أطول ناطحة سحاب فى الموقع وقد يصل فى يوم من الأيام إلى 80 طابقًا. ولكن فى الوقت الحالى يوجد فقط بناء منخفض مغطى بجداريات ملونة على طراز الجرافيتى فى الركن الشمالى الشرقى من موقع مركز التجارة.

اصطدمت طائرتان ببرجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك يوم 11 سبتمبر عام 2001 فى الهجوم الإرهابى الذى استهدف الولايات المتحدة ونفذه تنظيم القاعدة، وتسبب فى مقتل أكثر من 2600 شخص فى مركز التجارة العالمى، إضافة إلى 125 فى مقر وزارة الدفاع و265 كانوا على متن الطائرات الأربع التى استخدمت فى الهجمات.