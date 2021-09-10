فقدان شهيتك مؤشر خطير لا تتجاهله.. علامة مبكرة لعديد من الأمراض

ندى سليم

فقدان الشهية من أكثر الأمور المزعجة التى تخبرك بالعديد من المشاكل الصحية التى قد لم تتمكن من اكتشافها، لذا فإن تراجع رغبتك فى تناول الطعام وفقدان الوزن غير المبرر قد يكون علامة خطيرة للعديد من الأمراض.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فإن الإصابة بفقدان الشهية الدائم، الذى لم يرتبط بمرض ما مثل نزلات البرد وغيرها، يكون مؤشر هام خاصة اذا رافقه خسارة فى الوزن.



وفيما يلى أبرز الأمراض التى تكون وراء فقدان الشهية:

السرطان يعانى بعض المصابين بفقدان الشهية كعلامة مبكرة للإصابة بالمرض، خاصة سرطان القولون والجهاز الهضمي وسرطان المبيض والبنكرياس. يعانى بعض المصابين بفقدان الشهية كعلامة مبكرة للإصابة بالمرض، خاصة سرطان القولون والجهاز الهضمي وسرطان المبيض والبنكرياس.



اضطرابات الغدة الدرقية قد يؤدي خمول الغدة الدرقية إلى فقدان شهيتك، مما ينتج عنها تورم الغدد وبالتالي لابد من استشارة طبيبك.



مرض الانسداد الرئوي المزمن فقدان الشهية بكون علامة للإصابة بهذا المرض، الذى يمنع المريض من التقاط أنفاسه بشكل طبيعي.



الإصابة بالاكتئاب والقلق تؤثر الصحة النفسية على عامل الشهية عند المرضى، الذى يتراجع للغاية مع زيادة مستويات التوتر والقلق، وانخفاض مستويات هرمونات السعادة التى تجعلهم عرضة للاكتئاب.