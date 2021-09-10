فقدان شهيتك مؤشر خطير لا تتجاهله.. علامة مبكرة لعديد من الأمراض

فقدان الشهية من أكثر الأمور المزعجة التى تخبرك بالعديد من المشاكل الصحية التى قد لم تتمكن من اكتشافها، لذا فإن تراجع رغبتك فى تناول الطعام وفقدان الوزن غير المبرر قد يكون علامة خطيرة للعديد من الأمراض.
وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فإن الإصابة بفقدان الشهية الدائم، الذى لم يرتبط بمرض ما مثل نزلات البرد وغيرها، يكون مؤشر هام خاصة اذا رافقه خسارة فى الوزن.
وفيما يلى أبرز الأمراض التى تكون وراء فقدان الشهية:
السرطانيعانى بعض المصابين بفقدان الشهية كعلامة مبكرة للإصابة بالمرض، خاصة سرطان القولون والجهاز الهضمي وسرطان المبيض والبنكرياس.
اضطرابات الغدة الدرقيةقد يؤدي خمول الغدة الدرقية إلى فقدان شهيتك، مما ينتج عنها تورم الغدد وبالتالي لابد من استشارة طبيبك.
مرض الانسداد الرئوي المزمنفقدان الشهية بكون علامة للإصابة بهذا المرض، الذى يمنع المريض من التقاط أنفاسه بشكل طبيعي.
الإصابة بالاكتئاب والقلقتؤثر الصحة النفسية على عامل الشهية عند المرضى، الذى يتراجع للغاية مع زيادة مستويات التوتر والقلق، وانخفاض مستويات هرمونات السعادة التى تجعلهم عرضة للاكتئاب.
مرض أديسونالذى يحدث نتيجة قصور فى الغدة الكظرية نتيجة عدم قدرتها على إنتاج الهرمونات التى تقوم بفرزها، مثل هرمون الكورتيزول وهو هرمون الإجهاد والنوم.
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