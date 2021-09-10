ضبط كيان تعليمي وهمي يمنح الطلاب شهادات جامعية "مضروبة" بالأقصر

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي مساعد الوزير ، واللواء محمد عبدالله مدير الإدارة، قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الأقصر)، بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" من الجهات المعنية -كائن بمحافظة الأقصر)، واتخاذه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على الشهادات الدراسية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى داخل وخارج البلاد ، وقام بتنظيم دورات دراسية وهمية وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من المواطنين راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليها ، وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات الدراسية والخبرة بأسماء مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات – عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للعديد من الجهات – 9 كشوف بأسماء الخريجين تفيد الحصول على دورات تدريبية فى مختلف المجالات – 3 دفاتر إستلام نقدية خاصة بالأكاديمية – 14 كارنيه خاص بالدارسين بالأكاديمية المشار إليها – 19 نموذج إستمارة تعليم دولى خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجامعات الدولية – جهاز كمبيوتر "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى برامج الفوتوشوب وصور الشهادات المضبوطة")، كما أمكن الاستدلال على عدد إثنين من ضحاياه ، حيث قررا قيامه بالإحتيال عليهما والإستيلاء على مبالغ مالية منهما بزعم منحهما شهادات دراسية.