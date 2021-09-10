ضبط صاحب مخزن بحوزته 2150 ثوب أقمشة مجهولة المصدر بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث القاهرة ، القبض صاحب مخزن أقمشة بحوزته 2150 ثوب قماش مختلف الاطوال و مجهول المصدر فى منطقة السلام ، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 2150 ثوب قماش مختلفة الأطوال مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بحوزة المسئول عن مخزن أقمشة كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.