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ضبط سيارة مسروقة بحوزة سائقين وبداخلها مواد مخدرة وسلاح نارى في دسوق

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 11:04 م
ضبط سيارة مسروقة بحوزة سائقين وبداخلها مواد مخدرة وسلاح نارى في دسوق حملة أمنية-أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، اليوم الجمعة، من ضبط سائقين حال استقلالهما سيارة ربع نقل مبلغ بسرقتها، وبداخلها كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري.

 

تلقى أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء مرور ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة دسوق، تمكنت من ضبط «م.س.ح.هـ» 31 سنة، سائق، ومقيم دائرة المركز، و«ع.ا.ا.م»، 29 سنة، سائق، ومقيم دائرة مركز سيدي سالم، حال توقفهما علي جانبي الطريق واستقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها، بحوزتهما 300 جرام من مخدر «الحشيش»، وسلاح ناري عبارة عن «بندقية خرطوش محلي الصنع»، ومبلغ مالي 4 آلاف جنيها، وهاتفان محمولان.

 

وبالكشف الفني على السيارة، برقم شاسيه 690106 وموتور رقم 6284521، تبين أن أصل لوحاتها المعدنية (ق.ي.ن - 593) ماركة شيفروليه فيراني اللون، ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 10442 لسنة 2020 جنح قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة.

 

وبمواجهتهما أقرا بشرائهما السيارة من شخص بمدينة الإسكندرية، وأضافا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

 


كفر الشيخ

مديرية الامن

مواد مخدرة

محافظة كفر الشيخ

سلاح ناري

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