شراكة بين التقنية للإستشارات الإقتصادية و"جولدن فيرو" لتوفير وتشغيل خطوط انتاج اوربيه لصالح شركه ايبيك

أعلنت شركة التقنية، إحدى الشركات الرائدة فى مجال دراسات الجدوى والاستشارات الاقتصادية فى المنطقة العربية عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة جولدن فيرو. والتي تهدف إلى فتح أسواق عالمية جديدة وفى نفس الوقت توفير خطوط إنتاج أوروبية ذات جوده وإنتاجية عالى.

وتقدم خدماتها لشركة إيبيك بناء علي الشراكة الاستراتيجية بينهم لتوفير خط إنتاج مواسير (سيبرال) حيث تستخدم في مجال البنية التحتية من نقل المياه والصرف الصحى و يتراوح قطرها ما بين 700مم و 3000 مم ويصل سمكها إلى 20 مم وطوالها الى 13.50 متر

وتعتبر شركة إيبيك من الشركات التي تمثل التعاون الإسثماري مابين دولتي مصر والكويت حيث تمتلك الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية60 % والشركة الهندسية للمشروعات البترولية والكيماوية (إنبـي) 11.42 % والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) 11.42 % وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت 11.42 %

السيد/ أحمد الشريف



رئيس مجلس إدارة شركة التقنية للاستشارات الاقتصادية

وأشار أحمد عبد اللطيف الشريف رئيس مجلس إدارة شركة التقنية الى أن هذا الخط هو الاول من نوعه في مصر والذي يستخدم لهذا الغرض. وقد قامت الشركة بتوفيرهذا الخط وعمل العرض الفني له.

وتعتبر شركة التقنية من الشركات الرائدة في الاستشارات الاستثمارية والإدارية للشركات والمؤسسات المحلية والدولية كما تقدم دراسات الجدوي الاقتصادية للمشاريع وتوريد خطوط الإنتاج ذات المنشاء الأوروبي والأسيوي وتقدم خدمات إعادة الهيكلة وحل المشكلات التنظيمية والادارية وخطط الاعمال لتطوير المصانع والشركات .

السيد/ أحمد عزيز



رئيس مجلس إدارة شركة جولدن فيرو

وقال "السيد/ أحمد عزيز" رئيس مجلس ادارة شركة جولدن فيرو، إن هذا التعاون بين الطرفين يهدف الى توفير الامكانيات والادوات التي تساعد شركة إيبيك في تطوير منتجاتها من المواسير بأقطار وأطوال مختلفة لاستبدال المستورد بالبديل المحلي.

وقامت شركة جولدن فيرو بالإشراف علي عملية فك ونقل وتركيب الخط وتشغيله وتدريب العمالة من خلال خبراء من خارج مصر، حيث أن الشركة تعمل في مجال توريد جميع أنواع خطوط الانتاج الجديدة والمستعملة ذات المنشأ الأوروبي لأكثر من خمس عشرة عاما وتهدف الشركة إلى منح العملاء افضل الخدمات لتحقيق رضائهم .

وأشار السيد أحمد عزيز رئيس مجلس إدارة جولدن فيرو، والسيد/ احمد الشريف إلي أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين الشركتين، حيث أنه استمرارا لجهود الشركتين في مجال تجهيز وتسليم المصانع كاملة علي مدار سنوات.

السيد/ خالد عبده



نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيبيك

وقد قام رئيس مجلس اداره شركه إيبيك " السيد/ عبد الكريم عبدالله المطوع " بالتوجيه بإسناد شركه التقنية وشركة جولدن فيرو بانشاء خط جديد خط جديد لإنتاج مواسير حلزونى ( سبيرال ) لتصنيع الماسورة التي تصل قطرها الي 3 متر وبطول يصل الى 13.50 متر وحجم انتاج يصل الي 170 الف طن سنويا ،

وأشار الي أن شركة إيبيك من الشركات الكبرى في صناعه المواسير الصلب والمصنعات الحديدية و تتميز منتجاتها بالجودة العالية، والتي تم تأسيسها وتسجيلها في مصر منذ يناير 2001، لتزويد أسواق النفط والغاز الطبيعي المصرية و الدولية بالأنابيب والأكواع لمشاريع النفط و الغاز الطبيعي برأس مال 200 مليون دولار أمريكي وتابع قائلاً نحن ملتزمون بتوفير حلول المواسير الصلب والمصنعات الحديدية لبناء علاقة ممتازة مع العملاء الحاليين والعملاء الجدد عن طريق العرض الثابت للمنتجات عالية الجودة. وأشار إلي أننا نستهدف أن نصبح الممولين الاكثر تنافسية وتنوع لحلول المواسير الصلب في أفريقيا من أجل البقاء وتحقيق التنمية المستدامة.

السيد/ هيثم حسين طه



مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية لشركة إيبيك

كما أننا نعتقد أن المسئولية أولاً وقبل كل شيء هي ضمان عمل بيئة صحية وآمنة وأكثر راحة. يتم بها تطبيق سياسات أمن صارمة ومراقبة شديدة للظروف والإجراءات والسلوكيات غير الآمنة مع التطوير المستمر أثناء تقديم منتجات عالية الجودة مع أفضل الأسعار وتوسيع نطاق أنشطتنا لتقديم منتجات جديدة لضمان تشغيل هذه العمليات بأمان لكل من شركائنا وعملائنا.

كما يقوم مركز إيبيك للتدريب بتفعيل إجراءات السلامة لكل مستويات الموظفين، المقاولين، والزائرين في شركتنا للتأكد بأنهم علي دراية كاملة بكل إجراءات السلامة الخاصة بإيبيك ومواقف العمل المختلفة لتحقيق مستوى أمان مناسب يتوافق مع المعايير العالمية، ونحن نسعى لتحقيق بيئة خالية من الحوادث عن طريق إعداد ودعم مستوي إدارى لقيادات السلامة