زيلينسكى: كييف لم تتلق ردا مباشرا من واشنطن بشأن عضوية الناتو

وكالات الأنباء

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكى، إن بلاده لم تتلق من الولايات المتحدة، أى رد مباشر بخصوص انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وأضاف زيلينسكى، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، نعم، لم نحصل على موقف مباشر من الولايات المتحدة، فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى الناتو".

وأعرب رئيس أوكرانيا، عن ثقته من أن كييف يمكنها الاعتماد على الأمريكيين، وقال زيلينسكي: "يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة، لأن علاقاتنا اليوم تقوم على أساس مختلف".

وأضاف أن "الناتو يحتاج إلى أوكرانيا، وبدون أوكرانيا فإن الاتحاد الأوروبي سيضعف قليلا"، وشدد زيلينسكي، على أن بلاده باتت مستعدة بما في ذلك على مستوى جيشها والمختصين فيها، للانضمام إلى الناتو.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وصف رغبة أوكرانيا المستمرة في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وترحيب الولايات المتحدة بالانضمام بأنه "تهديد مباشر لروسيا".

وقال بيسكوف - وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - إن انضمام أوكرانيا إلى الحلف هو نهج محتمل للبنية التحتية العسكرية للناتو على حدود روسيا.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إنه من أجل الانضمام إلى الناتو، يجب على أوكرانيا أن تفي بعدد من الشروط التي ستسمح للبلاد بالوفاء بمعايير الحلف.



وفي السياق ذاته أكد رئيس أوكرانيا فلادديمير زيلينسكي، أن الجانب الأوكراني يؤيد وجود الناتو في البحر الأسود.