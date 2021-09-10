ريجيم الكانتلوب كلمة السر لخسارة 5 كيلو من وزنك فى 14 يوما.. اعرف التفاصيل

ندى سليم

ريجيم الكانتلوب هو أحد الأنظمة الغذائية المتبعة لإنقاص الوزن والتغلب على السمنة التي ينتج عنها العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، لذا فإن حلم النحافة يراود الكثيرين، للحصول على جسم رشيق مثالى، ويعد هذا النظام من أنواع الريجيم التى تساعدك على تحقيق هذا الحلم.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فإن الكانتلوب يحمل عناصر غذائية هامة للجسم، وعند دمجه مع وجبات يومك يمكن أن يساعدك فى التخلص من المزيد من وزنك، خلال فترة زمنية قصيرة، لكن مع وجود بعض المحاذير.

حذر الخبراء عند اتباع هذا الريجيم من ألا يستمر هذا النظام الغذائي لمدة تزيد عن 15 يومًا، ومن الممكن أن تفقد وزنًا يصل إلى 5 كيلو خلال هذه الفترة، مع الإكثار من تناول الماء أو الشاي غير المحلى، ويعتمد ريجيم الكانتلوب على بضعة خطوات لابد من اتباعها لإنقاص وزنك:

1. تتكون وجبة الإفطار من شريحتان من الكنتالوب أو الخبز المحمص أو الشاي غير المحلى أو القهوة.

2. تتكون وجبة الغداء من شريحتان من الكنتالوب ، بيضة مسلوقة ، نصف كوب من اللبن الرائب أو اللبن الرائب.

3. يكون العشاء عبارة عن حبتان من الطماطم ، بيضتان مسلوقتان ، خيار أو القليل من الخس الحار.

4. يمكنك تناول اللحوم على مدار اليوم ولكن بحصة محددة .

5. لابد إدراج شرائح الكانتلوب مع كل وجبة تتناولها.

6. طبق السلطة من اهم العناصر الغذائية فى هذا النظام الغذائي ويمكنك تناولها يوميًا.

7. يمكنك تناول البسكويت المملح خلال وجبة الإفطار فقط.

8. الأسماك من الأطعمة المفضلة فى هذا النظام الغذائي ويسمح بتناول 200 جرام بالوجبة فقط.

9. يجب ألا يستمر النظام الغذائي لمدة تزيد عن 15 يومًا، ثم يجب أن تأخذ قسطًا من الراحة لمدة أسبوع على الأقل.

10. إذا كنت مصابًا بمرض السكري او لديك مشاكل في القلب أو مشاكل في الكلى، فقبل اتباع نظام غذائي تأكد من استشارة طبيبك.