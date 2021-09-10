اليوم السابع
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دفن طالبة لقيت مصرعها فى حريق منزلها والاستعلام عن حالة شقيقيها بالجيزة

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:40 م
دفن طالبة لقيت مصرعها فى حريق منزلها والاستعلام عن حالة شقيقيها بالجيزة حريق _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها، واستعلمت عن الحالة الصحية لشقيقيها المصابين، في حريق اشتعل بشقة سكنية في أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في منطقة أبو النمرس، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده. أسفر الحريق عن مصرع طالبة، وإصابة اثنين من أشقائها بحروق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف سبب نشوب الحريق وأخطرت النيابة للتحقيق.


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