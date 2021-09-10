دار الإفتاء تنعى محمود العربى : شهبندر التجار ونموذج الخير والعطاء

كتب على عبد الرحمن

نعت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رجل الأعمال الراحل محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، قائلة: "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الحاج محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى ورجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار، نموذج الخير والعطاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولد محمود العربى عام 1932م فى أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" فى محافظة المنوفية، توفى والده وهو فى سن صغير، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعا فى محل صغير لبيع الأدوات المكتبية ليواصل رحلة كفاح بعدها ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة فى ملف الصناعة والتجارة بمصر.

وأسس الراحل محمود العربي، مجموعة شركات العربى عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر دور الصناعة المصرية، والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها، كما أطلق إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية وإلكترونية وطنية متطورة، كما ساهم فى خلق حوالى 40 ألف فرصة عمل، وساهم فى العديد من الأعمال الخيرية الكبرى فى كافة أنحاء الجمهورية.