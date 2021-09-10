حبس سمسار تزعم تشكيلا عصابيا لخطف شخص وسرقة أموالة في الإسكندرية

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، بأنه تعرف على سمسار عقارات لمساعدته فى شراء شقة، فاتفق معه على مُعاينة الشقة واستقلال سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة سائق وبرفقته 3 أشخاص، ولدى وصولهم لدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، قاموا بتوثيقه وتعصيب عينيه والاستيلاء على مبلغ مالى، وهاتفه المحمول، وطلبوا منه الإتصال بزوجته لتجهيز مبلغ مالى لشراء الشقة وتوجه أحد المتهمين لمحل إقامته وتقابل مع زوجته وتحصل منها على مبلغ مالى وعقب ذلك تركوه بذات الطريق.

تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين واسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم عمل كمين إستهدفهم والقي القبض عليهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمبلغ المالى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.