حبس سمسار تزعم تشكيلا عصابيا لخطف شخص وسرقة أموالة في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، حبس سمسار وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بخطف شخص وتوثيقه وتعصيب عينيه، والاستيلاء على مبلغ مالى وهاتفه المحمول وطلبوا منه الاتصال بزوجته لتجهيز مبلغ مالى لشراء الشقة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات والسيارة.
تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، بأنه تعرف على سمسار عقارات لمساعدته فى شراء شقة، فاتفق معه على مُعاينة الشقة واستقلال سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة سائق وبرفقته 3 أشخاص، ولدى وصولهم لدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، قاموا بتوثيقه وتعصيب عينيه والاستيلاء على مبلغ مالى، وهاتفه المحمول، وطلبوا منه الإتصال بزوجته لتجهيز مبلغ مالى لشراء الشقة وتوجه أحد المتهمين لمحل إقامته وتقابل مع زوجته وتحصل منها على مبلغ مالى وعقب ذلك تركوه بذات الطريق.
تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين واسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات القانونية تم عمل كمين إستهدفهم والقي القبض عليهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمبلغ المالى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
كما قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 100 طربه من مخدر الحشيش بقصد ترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الفتح بأسيوط، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً في ذلك.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين إستهدافه حال إستقلاله إحدى السيارات والقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 100 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائه والاتجار بها التربح منها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
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