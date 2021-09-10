جمارك ارقين تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

كتبت - أحمد يعقوب

تمكن رجال الوردية الأولى بمنفذ ارقين البرى، برئاسة أحمد الصاوى أحمد مدير الجمرك، من ضبط تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥م.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب المغادرين إلى السودان وبناء على مذكرة معلومات مشتركه من النقيب محمد عصام عبداللاه وكيل وحده البحث الجنائي والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحدة المفرقعات بالمعبر مفادها اعتزام الراكبة ز . ا . ي سودانية الجنسيه تهريب كمية من الأدوية البشرية .

وبالعرض على أحمد الصاوى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من على محمد وأحمد حسن وعمر عبدالعاطي مأمورى الجمرك بمعاونه كل من محمد إبراهيم ونصر الدين رضوان لتفتيش الأمتعة الشخصية الراكبة فتبين وجود ٣٧٨٠ علبه من صنف ميلانو فرى Melano free 4% كريم مخبأه داخل امتعتها الشخصية، وبلغت قيمه التعويضات المستحقة 113 ألف و400 جنيه.

قرر أحمد عبدالغني القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط تهرب جمركى رقم 20 لسنه 2021 وحرره محمود محمد سليمان.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحه الجمارك وأشرف زيتون مدير عام الأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبيه بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.