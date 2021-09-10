اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 سبتمبر 2021 05:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تفاصيل مصرع طفل سقطت عليه أسطوانة أكسجين داخل مستشفى قوص بقنا

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:36 م
تفاصيل مصرع طفل سقطت عليه أسطوانة أكسجين داخل مستشفى قوص بقنا أسطوانات أكسجين- أرشيفية
قنا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص المركزي بقنا، عن تفاصيل واقعة مصرع طفل سقطت عليه أسطوانة أكسجين، داخل المستشفى.

 

وقال النحاس، إن الطفل كان برفقة والدته وشقيقته المريضة، ووضعته والدته على الأرض قبل النوم حتي لا يسقط من فوق السرير، وأثناء نومه اصطدمت قدمه بأسطوانة الأكسجين، ما أسفر عن وقوعها علي رأسه ووفاته، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وصرح مفتش الصحة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

 

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، بورود بلاغ من مجلس مدينة قوص بوقوع حادث وفاة عمرو أحمد عبد المقصود 10 سنوات، مقيم المفرجية قوص، داخل مستشفى قوص المركزي كان برفقة والدته محجوزة بالمستشفى.

 

وتببن أن سبب الوفاه نتيجة وقوع أسطوانة أكسجين الخاصة بالمستشفى مما أدى لوفاتة في الحال،  وقررت النيابة العامة بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 

 


مصرع طفل

أسطوانة كسجين

مستشفي قوص

اخبار قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة