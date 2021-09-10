تفاصيل مصرع طفل سقطت عليه أسطوانة أكسجين داخل مستشفى قوص بقنا

وقال النحاس، إن الطفل كان برفقة والدته وشقيقته المريضة، ووضعته والدته على الأرض قبل النوم حتي لا يسقط من فوق السرير، وأثناء نومه اصطدمت قدمه بأسطوانة الأكسجين، ما أسفر عن وقوعها علي رأسه ووفاته، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وصرح مفتش الصحة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، بورود بلاغ من مجلس مدينة قوص بوقوع حادث وفاة عمرو أحمد عبد المقصود 10 سنوات، مقيم المفرجية قوص، داخل مستشفى قوص المركزي كان برفقة والدته محجوزة بالمستشفى.

وتببن أن سبب الوفاه نتيجة وقوع أسطوانة أكسجين الخاصة بالمستشفى مما أدى لوفاتة في الحال، وقررت النيابة العامة بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

