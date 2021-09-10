اليوم السابع
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تعرف على نسب تنفيذ مشروعات الإسكان بتوسعات مدينة الشيخ زايد

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 11:25 ص
تعرف على نسب تنفيذ مشروعات الإسكان بتوسعات مدينة الشيخ زايد JANNA
كتب أحمد حسن

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أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 5952 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بنسب إنجازٍ متقدمة، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعددٍ من العمارات.
 
وأَكدت وزارة الإسكان، أن مدينة الشيخ زايد تُعد من  المدن الأكثر جذباً للاستثمار نظراً لموقعها الجغرافى المتميز، والذى يتوسط العديد من المحاور والطرق الرئيسية، بجانب جودة مناخها، موضحاً أنه تم مراعاة تنفيذ الوحدات السكنية بالمدينة بما يتواكب مع متطلبات شريحة الدخل فوق المتوسط، نظراً لزيادة الطلب من تلك الشريحة على الوحدات السكنية بالمدينة، وهو ما يتوافق مع قضية توفير السكن  الميسر "الملائم" ونظرية العرض والطلب على الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة.
 
من جانبه أوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه جارٍ تنفيذ ٤٠٣٢ وحدة سكنية (١٦٨ عمارة )  بالمرحلة الثانية من مشروع "JANNA" بنسبة إنجازٍ بلغت نحو ٨٢%، بجانب تنفيذ أعمال  شبكة الكهرباء لموقع المشروع، وجارٍ طرح تنفيذ مباني الخدمات وأعمال اللاند سكيب وشبكات المرافق (طرق – مياه – صرف - ري) للمشروع، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ ١٩٢٠ وحدة سكنية (٨٠ عمارة ) بالمرحلة الثالثة بمشروع "JANNA" بنسبة إنجاز بلغت نحو ٧٥ %.  
 
وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه جار تنفيذ طريق الريفيرا بعرض 45 متراً وبطول 3 كم بتوسعات المدينة ، والذي يبدأ من طريق النزهة حتى مسار طريق الخدمة بطريق مصر/إسكندرية الصحراوي بتكلُفة إجمالية 38 مليون جنيه، بجانب تنفيذ أعمال المرافق والكهرباء به، وجارٍ البدء في تنفيذ مشروع طريق المحور المركزي بتوسعات المدينة بطول 5.3كم، وتكلفة تقديرية 55 مليون جنيه، وجارٍ طرح تنفيذ شبكات الطرق والمرافق للمرحلة الأولى بالقرار الجمهورى ٢٣٠ لسنة ٢٠١٧ .
 
 

وزاره الاسكان

الشيخ زايد

مشروعات الاسكان

مشروع JANNA

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