تشريح جثة سيدة تم العثور عليها ملقاة فى الشارع بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بتشريح جثة سيدة عثر عليها، ملقاة بجانب طريق في كرداسة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاتها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة بجانب طريق. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتم العثور على جثة سيدة حامل مجهولة الهوية، ملفوفة بملاءة، وبها بعض الإصابات بالرأس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى فحص كاميرات المراقبة وبلاغات التغيب، لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.