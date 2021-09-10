تارو كونو يعلن عن ترشحه لسباق زعامة الحزب الحاكم باليابان

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أعلن تارو كونو الوزير المسؤول عن جهود التطعيم في اليابان عن ترشحه لخلافة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على منصب زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بالبلاد.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، إلى أن كونو - البالغ من العمر 58 عاما - سيكون النائب الثالث الذي يعلن ترشحه لخوض سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في 29 سبتمبر الجاري، بعد وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا ووزيرة الاتصالات السابقة سيناي تاكايشي.

وتعهد كونو - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بالتركيز على مكافحة فيروس "كورونا" مع دفع اليابان إلى الأمام، بما في ذلك من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية لتمكين المزيد من الأشخاص من العمل عن بُعد وإنعاش الاقتصادات الإقليمية.