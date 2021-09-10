بوتين يعين الفريق أول ألكسندر تشوبريان قائما بأعمال وزير الطوارئ

كتب وكالات

أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين الفريق أول ألكسندر تشوبريان قائما بأعمال وزير الطوارئ الروسى بعد وفاة الوزير يفغينى زينيتشيف، بحسب "روسيا اليوم"، ويدخل مرسوم الرئيس الروسى حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره اليوم الجمعة.

يذكر أن ألكسندر تشوبريان من مواليد عام 1958، وخدم خلال سنوات طويلة فى أجهزة الطوارئ السوفيتية والروسية من بعدها.

ومنذ عام 2006 عمل تشوبريان نائبا لوزير الطوارئ الروسي، وفى عام 2018 تولى منصب النائب الأول لوزير الطوارئ.

ويأتى تعيينه فى أعقاب مصرع الوزير يفغينى زينيتشيف إثر سقوطه من مرتفع خلال إشرافه على تدريبات أجهزة الطوارئ فى نوريلسك شمال روسيا.

ووقع الرئيس بوتين مرسوما بمنح زينيتشيف لقب بطل روسيا، حيث لقى مصرعه أثناء محاولته إنقاذ شخص سقط من المرتفع فأمسك به فى محاولة لإنقاذه، لكنهما سقطا معا ولقيا حتفهما.