بوتين يحبس دموعه أمام نعش وزير الطوارئ الروسى خلال مراسم دفنه.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

ظهر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى حالة تأثر شديدة خلال مراسم وداع رئيس وزارة الطوارئ يفجينى زينيتشيف، الذى لقى مصرعه، الأربعاء الماضى، فى مدينة نوريلسك، ونشرت "شبكة روسيا"، اليوم الجمعة، لقطات للرئيس الروسي بوتين وهو يضع رأسه على نعش الوزير الراحل خلال مراسم دفنه، ويحاول منع بكاءه حزنا على الوزير الذى فقد حياته خلال أداء عمله.

ووضع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، باقة من الزهور على نعش وزير الطوارئ الراحل، ثم ألقى نظرة الوداع على الفقيد مرتين، وقدم التعازى لأرملته ونجله، وانضم الى صفوف المعزين خلال مراسم دفن وزير الطوارئ.



بوتين امام نعش الوزير الراحل



بوتين خلال المراسم

ورصدت الكاميرا الرئيس فلاديمير بوتين وهو يحاول حبس دموعه خلال مراسم دفن الوزير الذى وصفه بأنه خسارة شخصية، ومنحه لقب بطل روسيا.



بوتين يحبس دموعه



بوتين يضع الظهور

وكانت وزارة الطوارئ أفادت بأن زينيتشيف فارق الحياة أثناء محاولته إنقاذ شخص آخر، خلال تدريبات مشتركة بين الوزارات المخصصة لحماية منطقة القطب الشمالي في الحالات الطارئة.

وكشفت وسائل إعلام روسية أن الحادث وقع خلال تصوير فيلم تدريبي للوزارة، حيث حاول الوزير زينيتشيف البالغ من العمر 55 عاما، إنقاذ المخرج السينمائي ألكسندر ميلنيك الذى انزلق وسقط فى الماء، فاندفع الوزير إلى الماء فى محاولة لإنقاذ المخرج، إلا أنه اصطدم بصخرة، ما تسبب في وفاته.

ووصف بوتين وفاة زينيتشيف بأنها خسارة شخصية، ووقع مرسوما بمنحه لقب بطل روسيا، كما بدأ رئيس الدولة اجتماع عمله بدقيقة صمت.

وكان زينيتشيف قد عمل منذ عام 1991 فى هيئة الأمن الفدرالية، التى من مهامها حماية كبار المسؤولين في البلاد، وتولى في البداية حراسة رئيس البلاد ثم أصبح مساعدا له، في حين تولى وزارة الطوارئ في عام 2018.