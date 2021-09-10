انتداب المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع حريق شقة شقيق المطرب "سمسم شهاب"

انتدبت النيابة العامة بشمال الجيزة المعمل الجنائى لرفع الأدلة من داخل شقة شقيق المطرب الشعبى سمسم شهاب، والتى تعرضت للحريق، لتحديد أسباب اشتعال النيران، ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

وأنقذت العناية الإلهية شقيق المطرب وأسرته من كارثة، بعد أن اشتعل حريق هائل بشقته بمنطقة الوراق، ما أدى إلى تفحم محتوياتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الوراق انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة لمحاصرة الحريق وإخماده، وأشارت التحريات إلى أن الشقة ملك أحمد شهاب، شقيق المطرب الشعبى سمسم شهاب.

أسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة دون إصابات، حيث تصادف خلو الشقة من شقيق المطرب وأسرته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائى تسبب فى نشوب الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.