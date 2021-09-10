النيابة العامة تعاين موقع حادث قطار الإسكندرية الإسماعيلية وتتحفظ على السائق.. لايف

الشرقية - فتحية الديب - حمدي عبد العظيم

وصلت فريق من النيابة العامة بمحافظة الشرقية منذ قليل لموقع حادث خروج قطار الإسكندرية الإسماعيلية عن القضبان، وذلك لمعاينة موقع الحادث وقررت التحفظ على سائق القطار لحين الانتهاء من التحقيقات.

وكان قطار "الإسماعيلية - الإسكندرية"، رقم 570 تحرك مستأنفا رحلته بعد ان تعطل بسبب الانحراف عن مساره على قضبان السكة الحديد قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث خرج من محطة الإسماعيلية، في الساعة 8:45 صباحًا، وهو قطار سريع في طريقة إلي الإسكندرية وانحرفت 4 عربات في مؤخرة القطار، وهى العربيت المكيفة بالقطار وذلك بعد تعطل قرابة ساعتين وربع، حيث تدخلت الأجهزة المختصة وساهمت فى تعديل مسار العربات وإعادة القطار مرة أخرى لتنتظم رحلتة متجها لمدينة الاسكندرية.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين بحادث القطار والذي نقلوا إلى مستشفى الزقازيق العام، وهم كل من (نادية شكرى كرولس) 75 سنة مقيمة بالإسماعيلية ومصابة بما بعد الارتجاج - إسلام حسن عبده 17 سنة مقيم بشارع فاروق اشتباه كسر بالقدم اليسرى - وسناء السيد سلام 65 سنة مقيمة بالغربية ومصابة بإغماء).

وكان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من نائبه بخروج قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570، عن القبضان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث خرجت 4 عربيات في مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار، دون وقوع إصابات، وخرج القطار من محطة الإسماعيلية، في الساعة 8:45 صباحًا، وهو قطار سريع كان في طريقة إلي الإسكندرية.