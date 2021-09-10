"المعاهد الأزهرية" يعلن قبول طلاب الشهادة الإعدادية بشرط قضاء عام تأهيلى

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية ، للمرة الأولى عن قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والراغبين في الالتحاق بالأزهر الشريف، وذلك وَفق القواعد التالية:

حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلى لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

ألا يقل مجموع التلميذ فى مادة اللغة العربية عن 70%.

حصول التلميذ على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 م.

اجتياز التلاميذ اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2021 / 2022 م.

واوضح القطاع أن البرنامج التأهيلى عبارة عن عام دراسى إذا اجتازه الطالب يعامل معاملة الطالب الحاصل على الشهادة الاعدادية وينقل للصف الأول الثانوى فى العام الدراسى 2022-2023.