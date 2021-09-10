اليوم السابع
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الجمعة، 10 سبتمبر 2021 04:42 م
أكرم القصاص
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"المعاهد الأزهرية" يعلن قبول طلاب الشهادة الإعدادية بشرط قضاء عام تأهيلى

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 02:45 م
"المعاهد الأزهرية" يعلن قبول طلاب الشهادة الإعدادية بشرط قضاء عام تأهيلى طلاب بالمعاهد الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، للمرة الأولى عن قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والراغبين في الالتحاق بالأزهر الشريف، وذلك وَفق القواعد التالية:
 
حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلى لدرجات الشهادة الإعدادية العامة. 
 
ألا يقل مجموع التلميذ فى مادة اللغة العربية عن 70%.
 
حصول التلميذ على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 م.
 
اجتياز التلاميذ اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2021 / 2022 م.
 
واوضح القطاع أن البرنامج التأهيلى عبارة عن عام دراسى إذا اجتازه الطالب يعامل معاملة الطالب الحاصل على الشهادة الاعدادية وينقل للصف الأول الثانوى فى العام الدراسى 2022-2023.
 
 
 

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

الشهادة الاعدادية

التحويل

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