اليوم السابع
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القوى العاملة: صرف 4.5 مليون جنيه لـ 4532 عاملا غير منتظم بكفر الشيخ

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 10:08 ص
القوى العاملة: صرف 4.5 مليون جنيه لـ 4532 عاملا غير منتظم بكفر الشيخ وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أكدت مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ استمرار تقديم الرعاية الصحية لـ"العمالة غير المنتظمة" المسجلين بالمديرية، حيث تم صرف منحة عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالي 4 ملايين و500 ألف جنيه لـ 4532 عاملا مسجلا، وصرف منح للرعاية الصحية لـ 12عامل بمبلغ 47 ألف جنيه، بالإضافة إلى استخراج 1832 شهادة أمان.
 
وقالت المديرية، فى بيان، إنه تم استخراج 522 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وتعيين 36 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ  المسجلين بها 844 شاباً.
 
وأشار علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أن المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 258 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 115 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 142 منشآت انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية.
 
وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 438 منشآت تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة .
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة بكفر الشيخ

العمالة غير المنتظمة

التفتيش العمالى

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