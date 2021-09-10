وذكرت صحيفة (فلبين ستارز) المحلية عبر موقعها الإلكتروني أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية هبطت في مطار نينوي اكينو الدولي صباح اليوم.



وقال مسؤول اللقاح بالبلاد كارليتو جالفيز جونيور "إن معظم الإمدادات الإضافية أو 80% منها ستذهب إلى الحكومات المحلية.



وتلقت الفلبين بشكل إجمالي 8.93 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا فيما بلغ إجمالي أعداد الملقحين في البلاد حتى الآن 16.13 مليون فلبيني تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس التاجي.