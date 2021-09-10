اليوم السابع
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الديلى بيست: هروب قطيع من الحمير الوحشية يسبب أزمة لنائبة بالكونجرس

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 09:56 م
الديلى بيست: هروب قطيع من الحمير الوحشية يسبب أزمة لنائبة بالكونجرس حمير وحشية - صورة أرشيفية
أنس حبيب

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أثار قطيع من الحمير الوحشية التي هربت من إحدى مقاطعات ولاية ماريلاند الأمريكية، أزمة سياسية طفيفة، بعد أن انتشرت بعض الاتهامات لنائبة بالكونجرس الأمريكى، بتحرير تلك الحيوانات المملوكة لأحد قاطنى مقاطعة برينس جورج، حسب ما نشر موقع الديلى بيست الأمريكى.

وكانت تلك الحيوانات قد هربت منذ نهاية الأسبوع الماضى ولم يتم السيطرة عليها حتى الآن، مع تكرار السلطات تحذيرها للمواطنين بعدم الاقتراب من القطيع، مشيرة إلى أن الأخير قد يكون فى حالة خوف من البشر، ما يجعله متحفزا لمهاجمة سكان الولاية.

وقد تواترت بعض الاتهامات وسط محاولة السيطرة على القطيع المكون من ست حمير وحشية للنائبة الأمريكية فى الكونجرس "إلينور نورتن"، بأنها الشخص الذى تسبب فى هروب تلك الحمير الوحشية نظرا إلى أنها ضد بناء الأسوار أو حبس الحيوانات عموما.

 

ونفت النائبة البالغة من العمر 84 عاما فى تغريدة اليوم السبت أن تكون سبب فى هروب قطيع الحمير الوحشية، متمنية السلامة للحيوانات أو المواطنين فى مختلف مقاطعات الولاية. وقالت النائبة أن وقت هروب القطيع كانت تقضى قوت مع عائلتها مما ينفى مزاعم الاتهامات الموجهة إليها.

وكانت السلطات الأمريكية بالولاية قد استبعدت أن يكون هروب القطيع من تدبير أحدهم، متوقعة أن يكون عطب بإحدى البوابات قد ساهم فى هروب القطيع. ويسمح قانون ولاية ماريلاند للمواطنين باقتناء حمير وحشية.

 

 


حمير وحشية

امريكا

ماريلاند

إلينور نورتن

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