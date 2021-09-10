وقال رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيديه وفقا لما ذكرته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، إنه من المقرر أن تستمر حالة الطوارئ في 19 محافظة من بينها طوكيو وأوساكا على الرغم من أن حالات الإصابة الجديدة آخذة في الانخفاض في أنحاء البلاد، محذرًا من أن عدد الحالات الخطيرة يبقى مرتفعا.



وتابع "إن الخبراء يقولون علينا دراسة عوامل مختلفة عندما نقرر ما إذا كنا سنرفع إعلان حالة الطوارئ أم لا وتضم نسبة الأسرّة المشغولة في المستشفيات وعدد المرضى في حالات خطيرة وعدد من يعزلون أنفسهم في منازلهم ومدى التحسن الذي تحققه اللقاحات".



وأضاف أن الحكومة تخطط لتخفيف القيود باتباع نظام يعتمد على شهادات التطعيم أو نتائج فحص تظهر الخلو من الفيروس.



وأعلن سوجا، في وقت سابق، أنه لن يسعى لإعادة انتخابه زعيما للحزب الليبرالي الديمقراطي، الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم ويعني ذلك فعليا تنحيه عن منصب رئيس الوزراء.