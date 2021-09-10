الباييس: العثور على رئيس سابق لمخابرات فنزويلا متنكرا في مدريد

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن ضابط المخابرات السابق هوجو كارفاخال "ال بولو" تم اعتقاله بعد ان عدل مظهره بعد إجراءه عملية تجميل ، وذلك فى العاصمة الإسبانية مدريد بعد قرابة عامين من الاختفاء ،حيث هرب قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة فى عام 2019.

واشارت الصحيفة إلى أن متحدث باسم المحكمة الوطنية فى مدريد قال أن رئيس المخابرات الفنزويلية السابق سيذهب إلى السجن لتنفيذ نقله إلى الولايات المتحدة.

وبحسب وسائل الإعلام فقد تم العثور على كارفخال في مدريد بفضل المعلومات الواردة من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، التي استنتجت أنه قد قام بتغير مظهره.

ونشرت الشرطة الوطنية مقطع فيديو على تويتر ، شوهد كارفاخال مكبل اليدين مع عدة ضباط محميين بخوذات وسترات واقية من الرصاص في غرفة المعيشة في منزل.

وكان كارفاخال يغير عنوانه كل ثلاثة أشهر، وغير شكله بوضع شوارب ولحى وشعر مستعار مزيف، والتقط صورا لنفسه لاستخدامها فى جواز سفر مزور.

يذكر أنه تم اعتفال كارفخال في مدريد في أبريل 2019 بناء على طلب الولايات المتحدة. في 8 نوفمبر من العام نفسه، أمرت المحكمة الوطنية بتسليم المشتبه به، إلى أنه تمكن من الهرب.

هذا ويواجه رئيس المخابرات السابق قضيتين قضائيتين بتهم تهريب المخدرات والصلات مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا وحيازة أسلحة، وكان كارفاخال مستشارا للزعيم الفنزويلي السابق هوغو شافيز وترأس المخابرات العسكرية للبلاد مرتين من 2004-2011 وفي 2013-2014.