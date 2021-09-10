اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة 6 أشخاص على الأقل بإطلاق نار فى إلينوى الأمريكية

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 06:47 ص
إصابة 6 أشخاص على الأقل بإطلاق نار فى إلينوى الأمريكية الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت قناة NBC التلفزيونية، إنه تم نقل ما لا يقل عن 6 أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح خلال إطلاق نار بمدينة إيست سانت لويس بولاية إلينوي الأمريكية.

ونقلت القناة عن الشرطة المحلية، أنها تلقت معلومات مساء الخميس تشير إلى احتمال إصابة 12 شخصا بإطلاق نار، ولكن تم حتى الآن تأكيد إصابة ستة أشخاص فقط، يجري تقديم الرعاية الطبية لهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه خلال فرار المشتبه بهم من الشرطة، اصطدمت سيارتهم بقطار لنقل الركاب.

ونقلت محطة KMOV-TV المحلية، عن الشرطة قولها إن ثلاثة من المشتبه بهم فتحوا النار على الشرطة، قبل محاولتهم تجاوز قطار عند معبر سكة حديد قريب. وأشارت القناة إلى أن الشرطة تبحث عن الفارين فى غابة مجاورة.

وتشتهر مدينة إيست سانت لويس، التى يبلغ عدد سكانها حوالى 25 ألف نسمة وتقع فى الجزء الجنوبى الغربى من إلينوى، بالجريمة والفقر.

 


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