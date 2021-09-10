إخماد حريق نشب داخل مصنع أسفنج فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى إخماد حريق نشب داخل مصنع أسفنج فى المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أى إصابات.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أسفنج فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بالدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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