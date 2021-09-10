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إخماد حريق نشب داخل مصنع أسفنج فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 10:37 م
إخماد حريق نشب داخل مصنع أسفنج فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات حريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى إخماد حريق نشب داخل مصنع أسفنج فى المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أى إصابات.
 
 
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أسفنج فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بالدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
 
 
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 
 

حريق مصنع

اكتوبر

اخبار الحوادث

امن الجيزة

سيارات الاطفاء

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