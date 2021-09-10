أوراق الجوافة هتساعدك فى تحقيق حلم النحافة.. تمنع تكون الدهون وتنقص وزنك

ندى سليم

تلعب المشروبات الساخنة دورا كبيرا في رحلة إنقاص الوزن، حيث تعد من البدائل الطبيعية للذين يرغبون في التخلص من الدهون وتقليل الوزن واستعادة رشاقتهم من جديد، لاسيما أن البعض يخشى من تناول علاجات وعقاقير السمنة المتداولة ويرغبون في استبدالهم بوصفات طبيعية لحرق الدهون.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فإن مشروب أوارق الجوافة يعد من المشروبات الهامة للتنحيف والتغلب على السمنة، حيث استند التقرير الى بعض الأبحاث أن أوراق الجوافة يمكن أن تكون وسيلة فعالة للتحكم في الوزن، من خلال إضافته إلى الماء المغلى، وإضافة بعض النكهات مثل الليمون والعسل.

وأوصى الخبراء بتناول مشروب أوراق الجوافة في الصباح، حتى تحصل على نتائج فعالة في خسارة وزنك، خاصة أن أوراق الجوافة غنية بالعناصر الغذائية المختلفة، فإن كل 100 جرام من هذا المستخلص يحتوي على عناصر مختلفة مثل الألياف والكربوهيدرات والسعرات الحرارية والبروتين.

وفيما يلى أهم الأسباب التي تجعل مشروب أوراق الجوافة أهم خيار صحي فى رحلة خسارة الوزن:



يحتوى نسبة عالية من الألياف



الأوراق غنية بمحتوى الألياف، التي تمنحك الشعور بالشبع والامتلاء.

2.الوقاية من تكوين السعرات الحرارية



تسهم أوراق الجوافة في منع الكربوهيدرات، كما تجنبك من تكوين أي سعرات حرارية، وبالتالي يسهم ذلك في عدم إنتاج الكثير من الدهون في الجسم بسبب الكربوهيدرات الزائدة من الطعام.

3.تجنب امتصاص الدهون



نظرًا لأنها غنية بالألياف، لذا تجنبك امتصاص الدهون، الأمر الذى يساعدك في رحلة إنقاص الوزن والتحكم في وزنك.

4.زيادة التمثيل الغذائي



تسهم في زيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم، كما تساعد على تحويل المزيد من الطاقة من الطعام الممتص أيضًا.

5. تحسين الجهاز الهضمي



يعمل محتوى الألياف على تحسين حركة الأمعاء في المعدة، مما يؤدي إلى تحسين الهضم وإدارة الجهاز الهضمي بشكل أفضل.

6. إزالة السموم

تساعد على طرد السموم التي تؤخر أي هرمونات هضمية في الجسم.