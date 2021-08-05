6 مزايا لأول مؤشر لسندات الخزانة بالبورصة المصرية أبرزها تسعير تنافسى

كتب ـ هانى الحوتى

أطلقت البورصة المصرية مؤشر سندات الخزانة لقياس وتتبع أداء سوق السندات المصرية، ويضم المؤشر السندات الأكثر سيولة فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، ويوفر مؤشر السندات العديد من المزايا أهمها: