3 مليار دولار حجم التمويل التنموى الجارى بين مصر واليابان.. انفوجراف

كتب محمد أسعد

سجلت المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين مصر واليابان على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نحو 3 مليارات دولار لتنفيذ 14 مشروعًا في قطاعات متنوعة من بينها الكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالى والرى، ومنذ جائحة كورونا دعمت اليابان قطاع الصحة بمنح قيمتها 28 مليون دولار، متمثلة في منحة بقيمة 9 ملايين دولار لتعزيز جهود الدولة فى مكافحة جائحة كورونا وشراء المعدات الطبية بالإضافة إلى منحة تدشين مبنى العيادات الخارجية لمستشفى أبوالريش بقيمة 19 مليون دولار.

ورغم جائحة كورونا إلا أن علاقات التعاون الدولي مع اليابان شهدت العديد من الاتفاقيات الهامة والمحورية بخلاف اتفاقيات دعم قطاع الصحة، حيث تم توقيع اتفاقية تمويل تنموى بقيمة 236 مليون دولار في فبراير الماضي في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة، كما أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم رؤية الدولة التنموية والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان بدأت منذ عام 1954 وتتنوع في العديد من القطاعات، وبدأ التعاون بين مصر واليابان لتدشين مستشفى أبو الريش الياباني إلى عام 1979، لدعم أولويات الحكومة لتحسين مستوى الرعاية الصحية للأطفال، وتقدم الجايكا في الوقت الحالي منحة لإنشاء مبنى بسبعة طوابق خلف المبني الرئيسي للمستشفى لتحسين كفاءة المستشفى لاستقبال عدد أكبر من المرضى، وتوفير رعاية صحية أفضل للأطفال.