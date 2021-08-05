اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول تخريج أول دفعتين من طلاب مشروع "مودة"

الخميس، 05 أغسطس 2021 04:32 م
وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول تخريج أول دفعتين من طلاب مشروع "مودة" وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة حول فعاليات تدريب أفواج الكوادر الطلابية بالمعاهد العليا والمتوسطة ضمن المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالى، ووزارة التضامن الاجتماعى، والتى تستهدف إعداد كوادر طلابية مدربة ليكونوا سفراء داخل معاهدهم لنشر مبادئ وأهداف المشروع.
 
 
وأشار التقرير إلى تخريج دفعتين لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة المشاركين ضمن الفوج الأول.
 
وشملت محاور تدريب الفوج عقد ندوات تعريفية بالمشروع شارك فيها الدكتورة رانده عباس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك ندوات حول الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والدينية للعلاقات الأسرية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تدريبية حول العمل التطوعى، والأنشطة الطلابية، وخطة العمل، وآليات تنفيذ المشروع داخل المعاهد.
 
 
وعلى هامش تدريب الفوج تم تنظيم العديد من المسابقات الرياضية فى كرة السرعة، والخماسى للشباب والفتيات، والشطرنج، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية ودورى المعلومات، وإقامة حفل فني بمشاركة الطلاب، وفى ختام فعاليات تدريب الفوج تم توزيع شهادات تقدير للمشاركين.
 
 
جدير بالذكر أن مشروع مودة يستهدف توعية الشباب بأهمية وقداسة العلاقة الزوجية وأهمية بناء أسرة سوية نفسيًا واجتماعيًا قادرة على تربية جيل جديد قادر على بناء مجتمعه بشكل سليم.
 
 

مشروع مودة

المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة

مودة

التعليم العالى

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