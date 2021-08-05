وزارة الإعلام الفلسطينية: قوات الاحتلال دمرت 11 مطبعة ومكتبة منذ بداية 2021

رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزارة الاعلام الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، دمرت محتويات 11 مطبعة ومكتبة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وأمرت بإغلاق بعضها خلال الفترة الواقعة ما بين الأول من يناير وحتى نهاية يوليو الماضى.

وأوضحت الوزارة ـــ فى بيان لها اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ـــ أن قوات الاحتلال اقتحمت فى منتصف يناير الماضي، مطبعة بشرق القدس المحتلة، وحطمت محتوياتها وخلفت دمارا كبيرا فيها.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف في قطاع غزة خلال شهر مايو الماضي، أربع مطابع ومؤسسات إعلامية تختص بخدمات الطباعة، وهي: مؤسسة مشارق للدعاية والاعلان والإنتاج الإعلامي، والفلسطينية للطباعة والإعلان، ومطبعة تفعيل، ومطبعة النهضة.

وبينت أن قوات الاحتلال دمرت، أربع مكتبات في مدينة غزة وهي: "سمير منصور"، والنهضة، والرؤية، واقرأ.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مطبعة "بيسان" في مدينة رام الله، واستولت على جميع محتوياتها وعلّقت أمرا بإغلاقها، فى شهر يونيو الماضي.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال اقتحمت في شهر يوليو الماضي، مطبعة النبراس الفنية في مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، وقامت بتدمير وتكسير معدات المطبعة والاستيلاء.