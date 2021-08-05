اليوم السابع
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نقابة الأطباء: لجنة الانتخابات تلقت 72 تنازلا عن الترشح بالتجديد النصفى

الخميس، 05 أغسطس 2021 02:00 ص
نقابة الأطباء: لجنة الانتخابات تلقت 72 تنازلا عن الترشح بالتجديد النصفى نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أحمد فتحى، عضو اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، إن اللجنة تلقت 72 تنازلا عن الترشح بالانتخابات على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتلق أى طعون ضد أيا من المرشحين خلال الفترة المُخصصة للطعون.
 
وأوضح فتحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين بالتجديد النصفى يوم الثلاثاء المقبل، 10 أغسطس 2021.
 
يذكر أنه تقدم 51 مرشحا لعضوية فوق السن، و40 آخرين للعضوية تحت السن، حيث تقدم 35 مرشح فوق السن و26 مرشح تحت السن لعضوية مجلس النقابة العامة، ولقطاع القاهرة ترشح 4 تحت السن، ولقطاع وسط الدلتا 3 مرشحين فوق السن، وغرب الدلتا 5 مرشحين فوق السن، وشرق الدلتا 6 فوق السن، وشمال وجه قبلى 10 مرشحين أقل من 15 سنة، وجنوب وجه قبلي 2 مرشحين فوق السن.
 
وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بدايةً من الأحد 20 يونيو 2021، أمام المرشحين الراغبين فى تقديم أوراقهم لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وتم غلق باب الترشح 30 يونيو الماضى.

نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

انتخابات نقابة الاطباء

التجديد النصفى للاطباء

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